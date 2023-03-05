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Борис Игнатьев: «В 39 лет Лебеденко не уступает более молодым партнерам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев оценил игру форварда

московской команды Игоря Лебеденко, который забил мяч в ворота «Краснодара» в матче 18-го тура чемпионата России (2:2).

«Со своим опытом, знанием и пониманием игры Лебеденко поможет «Торпедо» остаться в РПЛ. В 39 лет он не уступает более молодым партнерам. Сегодняшний гол, который Лебеденко мастерски забил, тому подтверждение. Такие люди должны быть — они дают мотивацию и подсказывают в раздевалке. Игорь в «Торпедо», как второй тренер, в его слова всегда будут верить. Хотелось бы, чтобы он прослужил как можно дольше торпедовцам и самому футболу», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Лебеденко стал самым возрастным автором забитого в истории РПЛ гола (39 лет и 282 дня), превзойдя рекорд по этому показателю бывшего нападающего «Сатурна» Сергея Наталушко (39 лет и 247 дней).

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Торпедо» с 7 очками идет последним в лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-lebedenko-v-39-let-ne-ustupaet-molodym-partneram-on-pomozhet-torpedo-ostatsya-v-rpl-233103/
Игорь Лебеденко
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Борис Игнатьев
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