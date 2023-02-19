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Борис Рапопорт: «Когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную, то, конечно, ее усилят»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал причину получения российского гражданства бразильскими игроками петербургского клуба Малкомом и Клаудиньо.

«Первая причина, которая просится — конечно, это то, что они не будут считаться в «Зените» легионерами. Для клуба это нормально, хотя и без них хватает игроков, да и схема по легионерам сейчас немного другая. Если это касается сборной России, то, насколько я понимаю, сразу играть за российскую команду они не смогут — у УЕФА и ФИФА есть на этот счет определенные инструкции, надо прожить в России минимум пять лет. Но они ребята они молодые, и когда они смогут играть за сборную, то, конечно, ее усилят, потому что уровень у них очень приличный», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-esli-malkom-i-klaudin-yu-budut-igrat-za-sbornuyu-rossii-to-bezuslovno-ee-usilyat/
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