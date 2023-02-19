0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Журова — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Люди хотят получить гражданство России. Наверное, есть для этого цели»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала процедуру получения российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

— Сдавали ли Малком и Клаудиньо экзамен на знание русского языка?

— Мне сложно сказать. Документы я не видела и экзамен у них не принимала. Судить не могу. Как они это обошли или не обошли. Есть особые процедуры, когда документ подписывает президент. Там действительно другой режим. Любой президент любой страны может подписать указ о выдаче любому человеку гражданства. У нас Депардье тоже вряд ли говорит на русском. Есть моменты, когда это делает президент под свою подпись, — приводит «Спорт День за Днем» слова Журовой.

— Должна ли общественность знать, каким образом было получено гражданство?

— Есть персональная защита данных. Говорить о том, кто и как получал гражданство, наверное, не очень правильно.

— Но Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России. Они уже выступали за Олимпийскую сборную Бразилии.

— В чем беспокойство? Люди хотят получить гражданство России. Наверное, есть для этого цели, если люди, будучи бразильцами, захотели это сделать и даже не играть за сборную России. Значит, они хотят здесь жить или семейное положение. Тут может быть много вводных.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zhurova-o-poluchenii-rossiyskogo-grazhdanstva-malkomom-i-klaudino-est-personalnaya-zashchita-dannykh
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Светлана Журова
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Волгарь»
Борис Рапопорт: «Когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную, то, конечно, ее усилят»
«Нижний Новгород» обыграл «Родину» в товарищеском матче
Никола Валентич: «Дзюба может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят»
Валерий Новиков считает, что ЦСКА будет бороться за призовые места в РПЛ
Орещук объяснил, почему «Зениту» нужно подписать Коваленко вместо Кузяева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никола Валентич: «Дзюба может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят»

Борис Рапопорт: «Когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную, то, конечно, ее усилят»