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РПЛ

Сегодня, 21:43

Боярский назвал «Краснодар» достойным соперником для «Зенита» в борьбе за первое место в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью сине-бело-голубых в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Соперники достойны друг друга, они использовали свои возможности. Голы забили хорошие, конечно. Кассьера красивее, поинтереснее был с мячом. Что касается пропущенного гола, кажется, что Кержаков мог справиться в той ситуации. Наполнение стадиона говорит само за себя, матч оправдал ожидания болельщиков на сто процентов. Играли здорово и не уступали друг другу. Очень хорошо, что явного преимущества не выявлено. Обе команды достойны борьбы за первое место», — сказал Боярский «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Михаил Боярский
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