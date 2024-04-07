Булыкин: «Будет жаль, если «Динамо», как всегда, не поборется за призовые места в весенней части чемпионата»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин надеется, что бело-голубые наберут очки в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Будет жаль, если «Динамо», как всегда, не поборется за призовые места в весенней части чемпионата. Я на стороне бело-голубых в этом матче, и хочется, чтобы у них получилось обыграть «Спартак». Очки, которые «Динамо» может заработать в матче, очень нужны для борьбы за второе место в чемпионате России», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. «Спартак» идет шестым с 32 баллами.