Булыкин предположил, от чего будет зависеть будущее Галактионова в «Локомотиве»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил, кому нужно задавать вопросы по игре железнодорожников во второй половине сезона РПЛ.

«Вопросы задавать всем. Лучше всего подождать, на каком месте команда в конце сезона окажется. Понятное дело, что у Галактионова было две цели и Кубок, в том числе. Сейчас же осталась одна, вот, если она будет выполнена, то вопросов будет мало к тренеру. Если же не выполнит, то вопросы будут. Не знаю, насколько велик кредит доверия руководства Галактионову, но для тренера самое главное — выполнение задач на сезон», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После зимней паузы «Локомотив» одержал лишь одну победу в чемпионате России. На данный момент московская команда с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.