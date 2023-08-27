Булыкин: «Меня смущает, что оба новичка «Динамо» — легионеры. Я всегда за российскую молодежь»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к тому, что московский клуб подписал контракты с двумя полузащитниками Луисом Чавесом и Хорхе Карраскалем.

«Пока положительно. Понятно, что они должны проявить себя в команде. Но по уровню и своевременности приобретений это хорошие трансферы. Эти ребята, конечно, должны играть в основе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Также он высказался о том, что два новичка бело-голубых являются легионерами.

«Меня это, конечно, смущает, потому что я всегда за российскую молодежь. Но если нужны результаты и качественные футболисты, которые уже являются опытными, то надо покупать тех, кто готов играть. Если нет таких футболистов на российском рынке, то берут легионеров», — добавил специалист.

«Динамо» подписало контракт с 27-летним Чавесом на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Соглашение с 25-летним Карраскалем рассчитано до лета 2027 года, также с опцией продления на один сезон.