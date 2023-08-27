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Сегодня, 19:28

Булыкин: «Меня смущает, что оба новичка «Динамо» — легионеры. Я всегда за российскую молодежь»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к тому, что московский клуб подписал контракты с двумя полузащитниками Луисом Чавесом и Хорхе Карраскалем.

«Пока положительно. Понятно, что они должны проявить себя в команде. Но по уровню и своевременности приобретений это хорошие трансферы. Эти ребята, конечно, должны играть в основе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Также он высказался о том, что два новичка бело-голубых являются легионерами.

«Меня это, конечно, смущает, потому что я всегда за российскую молодежь. Но если нужны результаты и качественные футболисты, которые уже являются опытными, то надо покупать тех, кто готов играть. Если нет таких футболистов на российском рынке, то берут легионеров», — добавил специалист.

«Динамо» подписало контракт с 27-летним Чавесом на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Соглашение с 25-летним Карраскалем рассчитано до лета 2027 года, также с опцией продления на один сезон.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005300639_bulyikin_menya_smuschaet_chto_oba_novichka_dinamo_-_legioneryi
Дмитрий Булыкин
Хорхе Карраскаль
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
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