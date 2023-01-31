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Сегодня, 19:30

Булыкин считает, что Дзюбе уже будет сложно играть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, есть ли шанс у экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» Артема Дзюбы попасть в европейский клуб.

«Думаю, Дзюба еще поиграет в России, у него есть время, на него не давит трансферное окно, он и после может куда-то перейти. Так что он, скорее всего, окажется в российском чемпионате. Вопрос, где и на каких финансовых условиях. А в Европе ему уже сложно будет заиграть», — приводит слова Дзюбы «Газета.ru».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19626079.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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16%

1.81
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ТБ 3.5

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Ф2(-1.5)

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Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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