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Булыкин: «Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о матче 20го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).

«Это был просто шикарный матч. «Краснодар» после первого тайма просто расслабился, а «Локомотив» прибавил и взял свои три очка. Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве». Видно, что команда прибавляет с каждым матчем. Сейчас нужно спокойно выполнить задачу — избежать вылета и стыков. Уверен, такого вообще не будет. Команде вполне по силам забраться в первую десятку», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку (22 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotiv-s-kazhdy-m-matchem-pribavlyaet-dzyuba-i-pinyaev-delayut-raznitsu-na-pole/
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Дмитрий Булыкин
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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