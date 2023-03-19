Булыкин: «Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о матче 20го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).

«Это был просто шикарный матч. «Краснодар» после первого тайма просто расслабился, а «Локомотив» прибавил и взял свои три очка. Дзюба, Пиняев и Баринов делают разницу сейчас в «Локомотиве». Видно, что команда прибавляет с каждым матчем. Сейчас нужно спокойно выполнить задачу — избежать вылета и стыков. Уверен, такого вообще не будет. Команде вполне по силам забраться в первую десятку», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку (22 очка).