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Булыкин: «У Пиняева есть все, чтобы стать лидером «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре форварда Сергея Пиняева в последних матчах за «Локомотив» и сборную России.

«Уверен, что игра за сборную окрыляет любого футболиста, особенно если ты здорово там сыграл. Думаю, что сейчас Пиняев будет пытаться занимать лидерские позиции в «Локомотиве» и пытаться стать игроком основы. Конечно, игра в сборной — мощный импульс для любого. У него есть все, чтобы стать лидером «Локомотива». Главное, чтобы он сейчас стабильно играл», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-u-pinyaeva-est-vse-chtoby-stat-liderom-lokomotiva/
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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