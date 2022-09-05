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5 сентября, 15:46

Булыкин об увольнении Комппера: «Надо искать нового тренера, чтобы наводил порядок»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера Марвина Комппера из клуба.

«Это все было ожидаемо. Не было результатов, провальный старт сезона. Сейчас команда тоже не может набрать стабильность, а отсюда и вопросы к тренерскому штабу. Вся немецкая модель не пошла в «Локомотиве». Надо искать нового тренера и зимой уже ставить его, чтобы наводил порядок. У клуба хорошие и перспективные футболисты, молодежь себя зарекомендовала. «Локомотив» должен как минимум биться за медали, а сейчас плетется в середине турнирной таблицы. Это надо как можно быстрее исправлять», — сказал Булыкин «СЭ».

Как информирует пресс-служба железнодорожников, с этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта, после ухода Маркуса Гисдоля, стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

ФК Локомотив (Москва)
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