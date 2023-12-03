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Булыкин — об игроках «Локомотива»: «Зениту» есть, кого бояться»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал игроков, которых стоит опасаться «Зениту» в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Понятное дело, что «Зенит» фаворит, но «Локомотив» может дать бой. В предыдущей игре «Зенита» с «Динамо» мы видели, что их можно обыгрывать даже в меньшинстве. Поэтому все будет зависеть от «Локомотива». «Зенит», если не встретит сопротивление со стороны «Локомотива», может победить с крупным счетом. У «Локо» есть Пиняев, который в последних играх хорошо себя проявил, Глушенков, Жемалетдинов. «Зениту» есть, кого бояться, но здесь самое главное — реализовывать все свои моменты», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 (мск). 

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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