Булыкин: «В матче «Зенита» и «Спартака» будет ничья, но чемпионство петербуржцев — вопрос времени»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Думаю, будет ничья. В любом случае, чемпионство петербуржцев — вопрос времени. В ближайших турах они в любом случае оформят титул. В гонке за второе место для меня фаворитами являются ЦСКА и «Спартак». Сейчас каждая игра на вес «серебра» для трех претендентов. Но все будет решаться в московском дерби.

По силе вторым должен быть «Спартак», потом идут ЦСКА и Ростов. Но здесь все непредсказуемо, случиться может разное», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.