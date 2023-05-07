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РПЛ

Сегодня, 01:41

Булыкин: «В матче «Зенита» и «Спартака» будет ничья, но чемпионство петербуржцев — вопрос времени»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Думаю, будет ничья. В любом случае, чемпионство петербуржцев — вопрос времени. В ближайших турах они в любом случае оформят титул. В гонке за второе место для меня фаворитами являются ЦСКА и «Спартак». Сейчас каждая игра на вес «серебра» для трех претендентов. Но все будет решаться в московском дерби.

По силе вторым должен быть «Спартак», потом идут ЦСКА и Ростов. Но здесь все непредсказуемо, случиться может разное», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-v-matche-zenit-spartak-budet-nichya-no-chempionstvo-peterburzhcev-vopros-vremeni-249042/
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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