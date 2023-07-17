Булыкин — о подписании «Зенитом» Фернандеса: «Возможно, в петербургском клубе пошли по пути «Шахтера»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Время покажет, станет ли переход Фернандеса усилением для «Зенита». Факт в том, что он был хорошим защитником, играл за сборную. Опыт и мастерство никуда не делись, но никто не знает, в какой он сейчас форме. Не много ли стало бразильцев в «Зените»? Я всегда был за российскую молодежь в клубах. Не знаю, к чему они готовятся. Может, они знают, что скоро будут выступать в Лиге чемпионов, поэтому и берут бразильцев. Или, помню, такая же ситуация была в «Шахтере», когда брали бразильцев, а потом их продавали. Возможно, они пошли по этому пути. Но так как сейчас нет международных игр, то можно было бы сделать ставку на российских игроков. Не просто же так академия работает», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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