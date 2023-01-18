Бушманов назвал Джикию и Дивеева лучшими защитниками в РПЛ

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Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос, кого считает лучшими центральными защитниками в РПЛ.
«Приходит на ум Джикия. В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо и на чемпионате мира сыграл здорово. Мне еще нравится, как играет Дивеев», — приводит «РБ спорт» слова Бушманова.
В сезоне-2022/23 Георгий Джикия провел 21 игру за «Спартак» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Игорь Дивеев до травмы сыграл в 12 матчах в составе ЦСКА, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования