Бушманов назвал Литвинова лучшим молодым игроком «Спартака» в этом сезоне

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал полузащитника Руслана Литвинова лучшим молодым игроком московской команды в сезоне-2022/2023.

«Литвинов провел очень хороший сезон, он — лучший молодой игрок «Спартака» в этом сезоне. Весь год он провел стабильно, качественно, особенно учитывая то, что он еще молодой парень. Настоящий универсал. Такой игрок нужен любой команде», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В этом сезоне 21-летний Литвинов провел 24 матча в составе красно-белых в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Футболист дебютировал за основную команду «Спартака» в 2020 году.