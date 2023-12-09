Бушманов полагает, что Абаскалю дадут возможность доработать в «Спартаке» до конца сезона

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Игра «Спартака» была близка к образцовой. В любом матче бывают недочеты, но «Спартак» провел классную игру. Сложно кого-то выделить, все не выпадали и провели игру на высшем уровне. Максименко выручал, когда надо было», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Также он предположил, оставят ли Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Вряд ли сегодня отсутствие Абаскаля повлияло на игру команды, потому что подготовка была целую неделю. «Спартак» одержал уверенную победу, плюс не такой большой отрыв от лидирующей, поэтому Абаскалю дадут возможность доработать до конца сезона», — добавил специалист.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.