Бушманов заявил, что чемпионская гонка «Зенита» и «Спартака» раздута

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Оренбургом» (0:2).

«У «Спартака» сегодня ничего не получилось. В обороне сыграли плохо, много невынужденных ошибок допустили. В атаке у красно-белых были моменты, которые можно и нужно было забивать. Интрига в РПЛ? Эта история раздута. Понятно, что всем хотелось, чтобы чемпионская гонка продолжалась, как можно дольше. Отрыв от «Зенита» был большой изначально, а в первом туре после возобновления «Спартак» потерял еще два очка. Восемь очков — это уже очень много», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.