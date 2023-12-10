Бувач не покинет «Динамо» зимой, стороны обсудят продление контракта

По информации «СЭ», спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не покинет клуб этой зимой, несмотря на предложение возглавить «Црвену Звезду» и интерес со стороны одного из немецких клубов.

В зимнюю паузу в сезоне-2023/24 московский клуб обсудит с 62-летним боснийцем продление контракта. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца июня 2024 года.

Желько Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года. До этого с октября 2015 года по апрель 2018 года он являлся ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 32 очками в 18 матчах.