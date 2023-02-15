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Бышовец: «Уход Кузяева не станет серьезной потерей для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что возможный уход полузащитника Далера Кузяева не станет серьезной потерей для клуба из Санкт-Петербурга.

«Кузяев проявил себя футболистом достаточно высокого класса. Его главный плюс — универсальность, в полузащите он может сыграть на разных позициях. Однако я бы не сказал, что игра питерцев сегодня строится именно на нем. В команде есть другие, куда более важные футболисты. Да и самому Кузяеву равноценная замена найдется. С этой точки зрения его уход для «Зенита» серьезной потерей не станет», — цитирует тренера Betonmobile.ru.

Соглашение Кузяева с «Зенитом» истекает летом этого года. 10 февраля сообщалось, что стороны не могут достичь договоренности о новом контракте.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-uhod-kuzyaeva-ne-stanet-sereznoy-poterey-dlya-zenita
Анатолий Бышовец
Далер Кузяев
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