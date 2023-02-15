Агент Караваева: «Надеюсь, что конкретика по продлению контракта будет после сборов»

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«По продлению контракта Караваева пока нет новостей. Интерес от других команд? Наверное, есть, я не знаю, я ни с кем не общался. Скоро они возвращаются со сборов из Дубая, и я надеюсь, что уже будет конкретика по продлению контракта», — цитирует Бакулина Metaratings.ru.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона. В составе петербургской команды 27-летний защитник провел 102 матча, в которых забил 4 гола и сделал 14 результативных передач.