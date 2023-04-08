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Бывший арбитр ФИФА Хусаинов — о пенальти в ворота «Динамо»: «Это была прекрасная симуляция Зобнина»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» назначенный пенальти в ворота «Динамо» на 88-й минуте матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).

«Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Зобнина. Пенальти не должны были ставить», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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