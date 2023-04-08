Сегодня, 21:59
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» назначенный пенальти в ворота «Динамо» на 88-й минуте матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).
«Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Зобнина. Пенальти не должны были ставить», — сказал Хусаинов «СЭ».
«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.