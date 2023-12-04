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Сегодня, 09:00

Алаев о матче ЦСКА — «Ростов»: «Считаю, лучше было бы перенести игру. Но у РПЛ нет такого права»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» высказался о решениях арбитра Рафаэля Шафеева не переносить матчи 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) и ЦСКА с «Ростовом» (2:0) в 17-м туре из-за снегопада.

— Один судья Рафаэль Шафеев принимает два решения: в Калининграде и в Москве. В итоге футбола практически нет. Вы довольны тем, как люди, по сути, из РФС влияют на то, что пытается сделать РПЛ?

— Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия. Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.

В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, но тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение.

25 ноября, Рафаэль Шафеев принял решение провести матч 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2), несмотря на обильный снегопад в Калининграде, а воскресенье, 3 декабря решил не переносить матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), несмотря на снегопад в Москве.

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Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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