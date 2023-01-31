0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Андрей Каряка: «Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о переходе полузащитника Бенхамина Гарре в самарский клуб.

«Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила. Я сам его не видел, поэтому мне трудно дать какую-то оценку этому игроку. Да, у него хороший послужной список в карьере в его 22 года. Не знаю, едет ли Бенхамин в Самару просто заработать денег, или это просто агентская игра.

Он вызывался играть за молодежную национальную команду Аргентины, но вы сами знаете, что многих футболистов из Латинской Америки заигрывают за сборную, чтобы в дальнейшем трудоустраивать. Думаю, раз Гарре вызывали играть за Аргентину, то определенные качества он имеет. Выводы делать пока рано, надо будет смотреть, как он сможет проявить себя в Самаре», — цитирует Каряку Metaratings.ru.

29 января самарский клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года. Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

«Крылья Советов» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-raz-krylya-kupili-garre-to-dumayu-chto-selekcionnaya-gruppa-khorosho-ego-izuchila-224143/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Диагноз «инфаркт» подтвердился у певца Игоря Николаева
Краснов доложил Путину о возвращении домой 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян
В Белоруссии объяснили отказ россиянке Сапеге в помиловании
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом
Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Игрок остается в «Динамо»
Агент сообщил о переговорах Караваева с «Зенитом» по новому контракту
Булыкин: «Дзюба мог бы помочь многим командам, не только «Локомотиву»
Президент «Урала» — об интересе «Алании» к Гаджимурадову: «Парень хочет играть в РПЛ»
Франко Камоцци: «Малком и Промес — футболисты уровня команд Лиги чемпионов, но не уровня топ-клубов Европы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алдонин: «После ухода Гайча из ЦСКА нужно добавить в команду кого-то из молодых российских форвардов»

Силкин рассказал, что нужно «Динамо» для победы в чемпионате России