Орещук: «Ждал, что Йоканович уйдет сам»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал увольнение главного тренера клуба Славиши Йокановича.

«Неудивительно, что его уволили, но я ждал, что он сам уйдет. Мне кажется, давно пора было это сделать. Был какой-то шанс зацепиться за третье место и кубок, но сейчас уже официально третье место не займут. Больше интересно, кто будет новым тренером, уже сейчас надо назначать. Руководство должно было уже вести переговоры с кандидатами.

Команде нужен такой тренер, который сможет прививать атакующий, интенсивный футбол. С быстрым выходом из обороны, чтобы было понятно, во что играет команда. Хочу, чтобы при новом тренере играли хорошо», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.