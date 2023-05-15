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15 мая, 09:42

Орещук: «Ждал, что Йоканович уйдет сам»

Руслан Минаев
Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал увольнение главного тренера клуба Славиши Йокановича.

«Неудивительно, что его уволили, но я ждал, что он сам уйдет. Мне кажется, давно пора было это сделать. Был какой-то шанс зацепиться за третье место и кубок, но сейчас уже официально третье место не займут. Больше интересно, кто будет новым тренером, уже сейчас надо назначать. Руководство должно было уже вести переговоры с кандидатами.

Команде нужен такой тренер, который сможет прививать атакующий, интенсивный футбол. С быстрым выходом из обороны, чтобы было понятно, во что играет команда. Хочу, чтобы при новом тренере играли хорошо», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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