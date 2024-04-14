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Сегодня, 18:45

Шикунов об увольнении Абаскаля: «Невозможно было смотреть на эти мучения»!

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, как отнесся к увольнению главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Не затянул ли «Спартак» с этим решением?

— Журналисты и болельщики уже полгода обсуждают это увольнение. Не знаю, чем руководствовался менеджмент клуба. Ну хорошо, что хоть так. Уже невозможно было смотреть на эти мучения. Все закончилось. Жаль было футболистов! Они вообще не знали, что делать, как... Нехорошая ситуация. Абаскаль не справлялся с этим коллективом. Для него «Спартак» — слишком большой клуб. Нет, я бы даже сказал — громадный!

— А вы считаете, что «Спартаку» следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

— Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 23 матчах.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль, наверное, слабейший тренер в истории клуба. Карпин в «Спартаке»? Это реально». Мнение Шикунова

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