Василенко: «Мы серьезно разговаривали с «Нижним Новгородом»

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Бывший тренер «Факела» Олег Василенко в комментарии для «СЭ» подтвердил, что вел переговоры с «Нижним Новгородом».
Ранее была информация, что Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов претендовали на пост главного тренера нижегородского клуба.
«Мы серьезно разговаривали с «Нижним Новгородом». У меня была встреча с руководством клуба и с губернатором 22 декабря. А после этой встречи со мной никто не связывался. Если бы со мной связывался потом, то я обязательно приехал бы на встречу», — сказал Василенко «СЭ».
«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования