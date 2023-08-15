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Сегодня, 21:01

Тедеев: «Для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» и «Алании» Заур Тедеев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Для меня важно получить тренерскую лицензию высшей категории, сейчас есть такая возможность. Я начал обучение на лицензию PRO, а 4 сентября начнется очный модуль в Академии РФС. Это позволит мне быть юридически главным тренером команды», — сказал Тедеев «СЭ».

Также Тедеев ответил на вопрос о возможных предложениях после ухода из «Алании».

«Были разговоры с некоторыми клубами насчет работы, но не было такого предложения, которое вдохновило бы меня и мой возможный новый клуб. Связывался ли со мной кто-то из «Ахмата»? На данный момент — нет. Но для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат», — добавил Тедеев.

Последним местом работы Заура Тедеева была «Алания». Специалист тренировал клуб из Владикавказа с июля 2022 и покинул его в марте 2023 года.

Во вторник, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Заур Тедеев
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