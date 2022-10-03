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Бывший голкипер «Локомотива» Абаев: «Пропустить четыре от «Урала» — это катастрофа»

Абаев раскритиковал «Локомотив» за домашнее поражение от «Урала»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев раскритиковал железнодорожников за поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ.

«Пропустить четыре от «Урала» — это катастрофа. Даже слов нет. Молодцы, что не бросили играть и в конце все же забили сопернику два гола, но четыре пропустить... Была надежда, что после удачной игры в Кубке России с «Химками» будет дальше как-то иначе, а не помогло. Надо что-то менять в «Локомотиве», так как столько поражений подряд уже нельзя записать в разряд случайностей. Игра в обороне очень не нравится. Сейчас же полное безобразие», — приводит слова Абаева Betonmobile.ru.

В РПЛ «Локомотив» потерпел четыре поражения подряд, команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице (9 очков).

28 сентября железнодорожники с разгромным счетом обыграли «Химки» (5:0) в Кубке России. «Локо» в группе А занимает третье место, набрав 5 очков в 3 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-propustit-chetyire-ot-urala-eto-katastrofa
Илья Абаев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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