Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский клуб.

«Понятно, что Пиняев — один из самых талантливых игроков! Но в свое время «Локомотив» бесплатно потерял Кварацхелию, а сейчас за очень большие деньги покупает Пиняева. Это, скорее всего, инвестиция в будущее. Но в такой ситуации, в которой находится «Локомотив», реализовать себя будет достаточно непросто. Ситуация в этом сезоне критическая, предстоит борьба за выживание. В этой ситуации развиваться будет очень непросто. Это неоднозначные трансферы. Да, два молодых и хороших футболиста, которые неплохо проявили себя в «Крыльях», но в «Локомотиве» очень много молодых и талантливых, а ставка на них губит команду в последние годы. Все-таки должны быть мастеровитые игроки, которые поведут всех за собой. Пионерский отряд — это здорово, но не для решения серьезных задач», — сказал Нигматуллин «СЭ».

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.

В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи. Глушенков в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.