Бывший вратарь «Урала-2» Алексеев умер в возрасте 19 лет

Вратарь Давыд Алексеев, выступавший за молодежную и вторую команды «Урала», умер в возрасте 19 лет, сообщает пресс-служба екатеринбуржской команды.

Причины смерти игрока не уточняются.

«Не стало Давыда Алексеева, бывшего голкипера «Урала-2» и «Урала-М». Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста. Давыду было всего 19 лет. В 2021 году он был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и даже играл в товарищеских матчах», — написано в сообщении клуба.

Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.