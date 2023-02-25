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Сегодня, 18:31

Семак прокомментировал новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал то, что бразильские футболисты команды Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита».

— Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом — мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение. На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну, и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.

— Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?

— Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
ФК Зенит
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