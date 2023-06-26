Колодин не считает провальной работу Йокановича в «Динамо»: «После Шварца было бы сложно любому тренеру»

Колодин не считает провальной работу Йокановича в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин в комментарии для «СЭ» высказался о работе экс-главного тренера московской команды Славиши Йокановича.

«Не скажу, что назначение Йокановича было провальным. После Шварца было бы сложно любому тренеру. Больше половины сезона «Динамо» шло в верхней части таблицы. Концовка сезона — беда команды в последние годы. Команда немного подустала», — сказал Колодин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.