Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

«Я так понимаю, решение принималось из той логики, что руководитель тоже должен нести ответственность, ведь он непосредственно набирал работников. Томас Цорн и тренеры приглашались не без его участия. Видимо, неудовлетворительные результаты и привели к рокировке, в том числе на посту председателя совета директоров. И, учитывая положение дел, другого выхода не было. К тому же теперь вектор развития клуба наверняка изменится», — приводит слова Чугайнова RT.

14 октября пресс-служба московского клуба сообщила, что Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива».

Завтра, 15 октября, железнодорожники сыграют с «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.