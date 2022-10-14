Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Чугайнов — об отставке Плутника: «Руководитель тоже должен нести ответственность»

Чугайнов прокомментировал уход Плутника с поста председателя совета директоров «Локомотива»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

«Я так понимаю, решение принималось из той логики, что руководитель тоже должен нести ответственность, ведь он непосредственно набирал работников. Томас Цорн и тренеры приглашались не без его участия. Видимо, неудовлетворительные результаты и привели к рокировке, в том числе на посту председателя совета директоров. И, учитывая положение дел, другого выхода не было. К тому же теперь вектор развития клуба наверняка изменится», — приводит слова Чугайнова RT.

14 октября пресс-служба московского клуба сообщила, что Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива».

Завтра, 15 октября, железнодорожники сыграют с «Торпедо» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1061279-lokomotiv-futbol-rpl
Игорь Чугайнов
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Рейс Azur Air задержали из-за запрета подлежащему мобилизации пилоту лететь в Турцию
В США назвали возможную причину для смены курса по Украине
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Угаров назвал Кобелева более достойным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», чем Галактионов
Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»
Кузьмичев: «Приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды»
Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»
Кузьмичев назвал правильным решением назначение Нагорных на пост председателя совета директоров «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хачатурянц — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Шансы команд оцениваю как 50 на 50»

Корнеев ответил на вопрос, кто в ЦСКА может остановить Промеса