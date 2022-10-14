Хачатурянц — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Шансы команд оцениваю как 50 на 50»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«Я уверен, что будет очень интересная игра. Надеюсь быть на матче. Фаворит? В последних играх «Спартак» показал, что он на хорошем ходу. Так же как и ЦСКА. Шансы команд оцениваю как 50 на 50», — цитирует Sport24 Хачатурянца.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).