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Сегодня, 18:22

Хачатурянц — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Шансы команд оцениваю как 50 на 50»

Мария Гусева

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

«Я уверен, что будет очень интересная игра. Надеюсь быть на матче. Фаворит? В последних играх «Спартак» показал, что он на хорошем ходу. Так же как и ЦСКА. Шансы команд оцениваю как 50 на 50», — цитирует Sport24 Хачатурянца.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-14-khachaturyants-otsenil-shansy-tsska-i-spartaka-na-pobedu-v-derbi
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ашот Хачатурянц
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