Чалов — о снегопаде во время матча ЦСКА — «Ростов»: «Такое бывает. А можно было играть в Воронеже?»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о том, нужно ли было отменять матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) из-за сильного снегопада в Москве.

— Должно ли мнение футболистов учитываться в такую погоду при принятии решения о проведении матча?

— Наверное, мнение должно учитываться, — сказал Чалов. — Если бы меня спросили утром, то, конечно, я бы подумал. Сегодня получилось больше борьбы, чем футбола. Такие игры бывают. Возникают другие вопросы, а можно было играть в Воронеже?

— В такую погоду класс команд выравнивается?

— Сто процентов. Решают микромоменты, тяжело показать индивидуальные способности.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин грубо раскритиковал решение провести матч с ЦСКА, несмотря на плохие погодные условия.