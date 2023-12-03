Самедов не считает, что возвращение к системе «весна-осень» существенно изменит РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о возможном возвращении системы «весна-осень».

«Насколько я помню, мы в любом случае заканчивали играть либо в конце ноября, либо в начале декабря. Плюс-минус, ситуация такая же была. Не помню, чтоб мы намного раньше заканчивали. Все равно какой-то тур один в декабре мы играли. Это все же аномалия погоды, такие регионы, ничего с этим не поделаешь. Крыши бы точно спасли ситуацию, если бы они были. А так, вот сегодняшний матч — понятно, что это не футбол. Но была ли возможность его переноса, не знаю», — сказал Самедов «СЭ».

Перед матчем 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.