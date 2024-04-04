Мележиков — о моратории на вылет из РПЛ: «Со стороны Быстрова это определенный стеб»

Новый исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков отреагировал на предложение экс-полузащитника сборной России Владимира Быстрова ввести мораторий на вылет из РПЛ в этом сезоне.

«Слова Владимира пока не буду комментировать. Не понимаю контекста. Думаю, с его стороны это определенный стеб. Но мы ориентируемся на те регламенты, которые действуют — в плане ротации команд между лигами», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (40 баллов) идет на второй строчке. «Динамо» (38) располагается на третьей позиции.