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Сегодня, 18:05

Мележиков — о моратории на вылет из РПЛ: «Со стороны Быстрова это определенный стеб»

Алина Савинова
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Новый исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков отреагировал на предложение экс-полузащитника сборной России Владимира Быстрова ввести мораторий на вылет из РПЛ в этом сезоне.

«Слова Владимира пока не буду комментировать. Не понимаю контекста. Думаю, с его стороны это определенный стеб. Но мы ориентируемся на те регламенты, которые действуют — в плане ротации команд между лигами», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (40 баллов) идет на второй строчке. «Динамо» (38) располагается на третьей позиции.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Евгений Мележиков
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