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Сегодня, 14:14

Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона

Виктория Кравченко
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Известный тренер Игорь Черевченко прокомментировал выступление «Спартака» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Пусть Гильермо Абаскалю всего 33, он уже обладает большим опытом и высоким уровнем мастерства, что доказал на деле. И здесь опять на ум приходит ЧМ-2022, где сборная Аргентины завоевала золотые медали под руководством 44-летнего Лионеля Скалони. Повторюсь, для тренеров возраст роли не играет. К тому же все футболисты остались на своих местах, и они уже отлично знают требования наставника. Не думаю, что красно-белых ждёт резкий спад», — заявил Черевченко RT.

Испанец возглавляет московский клуб с июня 2022 года. После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Игорь Черевченко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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