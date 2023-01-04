Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона

Сегодня, 14:14
Известный тренер Игорь Черевченко прокомментировал выступление «Спартака» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Пусть Гильермо Абаскалю всего 33, он уже обладает большим опытом и высоким уровнем мастерства, что доказал на деле. И здесь опять на ум приходит ЧМ-2022, где сборная Аргентины завоевала золотые медали под руководством 44-летнего Лионеля Скалони. Повторюсь, для тренеров возраст роли не играет. К тому же все футболисты остались на своих местах, и они уже отлично знают требования наставника. Не думаю, что красно-белых ждёт резкий спад», — заявил Черевченко RT.
Испанец возглавляет московский клуб с июня 2022 года. После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.