«Зенит» на сборе в ОАЭ сыграет с командой Гунько, чемпионом Малайзии и «Уралом»

Определилась часть соперников «Зенита» на февральском сборе в Дубае. По информации «СЭ», сине-бело-голубые проведут в ОАЭ пять товарищеских матчей с клубами из разных стран, в том числе из России.

Три оппонента «Зенита» уже известны: «Урал», малазийский клуб «Джохор», а также лидер чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько.

Сбор невской команды в ОАЭ пройдет с 1 по 14 февраля. Кроме того, на 17 февраля у «Зенита» запланирована контрольная игра в Иране против «Сепахана».