Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:52

«Зенит» на сборе в ОАЭ сыграет с командой Гунько, чемпионом Малайзии и «Уралом»

Telegram Дзен

Определилась часть соперников «Зенита» на февральском сборе в Дубае. По информации «СЭ», сине-бело-голубые проведут в ОАЭ пять товарищеских матчей с клубами из разных стран, в том числе из России.

Три оппонента «Зенита» уже известны: «Урал», малазийский клуб «Джохор», а также лидер чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько.

Сбор невской команды в ОАЭ пройдет с 1 по 14 февраля. Кроме того, на 17 февраля у «Зенита» запланирована контрольная игра в Иране против «Сепахана».

ФК Зенит
ФК Урал
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»
Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»
Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»
Тарханов: «В «Краснодаре» у Ивича будет много работы»
Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона
Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Деменко — о новом тренере «Краснодара»: «Посмотрим, как Ивич адаптируется к российскому чемпионату»

Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона