Чернышов — о Fan ID: «Это национальная футбольная катастрофа»

Главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов высказался о низкой посещаемости матчей РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.

«То, что мы сейчас видим на трибунах футбольных матчей — это большая катастрофа. Сейчас и так хватает серьезных проблем, люди хотели прийти на стадион, побелеть на прекрасных и комфортных аренах, но... На «Спартак» пришло около четырех тысяч, на «Динамо» — около пяти. Это национальная футбольная катастрофа! Сейчас бы, наоборот, устраивать праздники на футболе. Эта система с паспортом болельщика была не продумана. Сравнивать с чемпионатом мира не надо — это другая ситуация. Мы видим, сколько сейчас у людей возникало проблем с оформлением этой карточки. Человек раз попробует, два, но потом плюнет на это все, скажет, что будет ждать отмены этого. Страдают все», — приводит Legalbet слова Чернышова.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.