Чернышов заявил, что ЦСКА может уволить Федотова по окончании сезона

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов считает, что наставника ЦСКА Владимира Федотова могут уволить по окончании сезона РПЛ.

«Конечно, будущее Федотова зависит от результатов. Возможно, у него в контракте прописан пункт, что каждый сезон он должен завоёвывать трофей или приходить в тройке РПЛ. Если ЦСКА останется без призового места и без трофея, то это проблема! Болельщики начнут оказывать давление на руководство клуба. Тогда им придётся думать о смене главного тренера», — цитирует Чернышова Legalbet.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 26 матчах.