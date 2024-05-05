Чернышов заявил, что ЦСКА может уволить Федотова по окончании сезона

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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов считает, что наставника ЦСКА Владимира Федотова могут уволить по окончании сезона РПЛ.
«Конечно, будущее Федотова зависит от результатов. Возможно, у него в контракте прописан пункт, что каждый сезон он должен завоёвывать трофей или приходить в тройке РПЛ. Если ЦСКА останется без призового места и без трофея, то это проблема! Болельщики начнут оказывать давление на руководство клуба. Тогда им придётся думать о смене главного тренера», — цитирует Чернышова Legalbet.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 26 матчах.