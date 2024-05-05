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Сегодня, 09:11

Чернышов заявил, что ЦСКА может уволить Федотова по окончании сезона

Виктория Кравченко
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Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов считает, что наставника ЦСКА Владимира Федотова могут уволить по окончании сезона РПЛ.

«Конечно, будущее Федотова зависит от результатов. Возможно, у него в контракте прописан пункт, что каждый сезон он должен завоёвывать трофей или приходить в тройке РПЛ. Если ЦСКА останется без призового места и без трофея, то это проблема! Болельщики начнут оказывать давление на руководство клуба. Тогда им придётся думать о смене главного тренера», — цитирует Чернышова Legalbet.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 26 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-rasskazal-v-kakom-sluchae-tcska-mozhet/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
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