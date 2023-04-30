Червиченко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Ростов»: «Откуда взялась четвертая минута?!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (1:1).

— Пожалуй, если брать моменты этой встречи, то на ничью, наверное, «Спартак» наиграл, — считает Червиченко. — Хотя как это было сделано...

— Соболев — герой матча?

— Ну какой герой? Соболев верен себе. Валялся, апеллировал к арбитру, спорил постоянно, заслуженно получил желтую карточку. Ну подставил голову — молодец, забил. Это его работа. Мне вообще сначала показалось, что отличился Селихов. Не знаю... Герой — это тот, кто приносит команде победу.

— Ничья, вырванная на последних секундах, тоже неплохой результат.

— Хм. Соболев просто воспользовался подарком судьи.

— Подарок судьи — это то, что команды переиграли минуту?

— Ну конечно. Левников добавил три минуты. Откуда взялась четвертая? Почему ты на 93-й с половиной минуте даешь «Спартаку» подать очередной угловой? Вот как это объяснить? Просто решил дать «Спартаку» шанс отыграться? Есть же регламент... Ну добавил бы сразу пять минут — какие вопросы? А тут... Всякие мысли потом возникают.

— Какие?

— Да хватало сегодня нюансов. На 53-й минуте Левников не увидел, как Комличенко пихают в спину. Если бы увидел или захотел увидеть, надо было бы ставить, по идее, пенальти. И ВАР тоже как-то подслеп в этот момент... Какие-то специфические трактовки.