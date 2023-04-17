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Сегодня, 01:13

Чистяков: «Одно очко с «Ростовом» — шаг вперед к победе в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Эту игру мы не занесем в копилку, но одно очко — это шаг вперед к победе в РПЛ. Самой большой ошибкой думать, что мы уже выиграли чемпионат. Сейчас у нас игра с «Динамо», у нас все мысли о ней. Настрой у нас бешенный, только на победу, как и на любого другого соперника, вся борьба в чемпионате впереди», — приводит слова Чистякова ТАСС.

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/17537937
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Ростов
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