Чистяков: «Одно очко с «Ростовом» — шаг вперед к победе в РПЛ»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Эту игру мы не занесем в копилку, но одно очко — это шаг вперед к победе в РПЛ. Самой большой ошибкой думать, что мы уже выиграли чемпионат. Сейчас у нас игра с «Динамо», у нас все мысли о ней. Настрой у нас бешенный, только на победу, как и на любого другого соперника, вся борьба в чемпионате впереди», — приводит слова Чистякова ТАСС.

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.