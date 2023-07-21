Сегодня, 21:20
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.
— Как оцените старт сезона?
— Неудовлетворительный результат игры. Первый блин, к сожалению, комом для нового тренерского штаба. Пропустили три, наверное, глупых гола. Подарили. Сами не забили свои моменты. Футбол показался несколько авантюрным, — сказал Гафин.
«Динамо» опустилось на последнее место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Единственный гол бело-голубых забил Федор Смолов.