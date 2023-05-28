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Сегодня, 22:26

Что нужно «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН», чтобы избежать стыков: расклады перед 30-м туром РПЛ

Кирилл Бурдаков
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В матче 29-го тура «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Таким образом, в стыках сыграют две команды из трио «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Факел» не попадет в стыки, если:

— победит в гостях «Зенит»;

— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не победят «Спартак»;

— уступит «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то образуется закрутка из трех команд, в которой первым все равно будет «Факел» (семь очков).

«Крылья Советов» займут 12-е место, если победят «Спартак», а «Факел» не сможет выиграть у «Зенита».

«Пари НН» спасется от стыковых матчей, если победит «Химки», а оба конкурента потерпят поражения. При равенстве очко нижегородцы обгонят «Факел» по личным встречам (3:1, 0:1).

Команды, которые могут попасть в стыковые матчи

И

В

Н

П

М

О

12. Факел

29

6

12

11

36-47

30

13. Крылья Советов

29

7

8

14

31-45

29

14. Пари НН

29

7

6

16

31-50

27

3 июня. Крылья Советов — Спартак, Зенит — Факел, Пари НН — Химки.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
0
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