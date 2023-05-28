Что нужно «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН», чтобы избежать стыков: расклады перед 30-м туром РПЛ

Сегодня, 22:26
В матче 29-го тура «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Таким образом, в стыках сыграют две команды из трио «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».
«Факел» не попадет в стыки, если:
— победит в гостях «Зенит»;
— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не победят «Спартак»;
— уступит «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то образуется закрутка из трех команд, в которой первым все равно будет «Факел» (семь очков).
«Крылья Советов» займут 12-е место, если победят «Спартак», а «Факел» не сможет выиграть у «Зенита».
«Пари НН» спасется от стыковых матчей, если победит «Химки», а оба конкурента потерпят поражения. При равенстве очко нижегородцы обгонят «Факел» по личным встречам (3:1, 0:1).
Команды, которые могут попасть в стыковые матчи
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
12. Факел
|
29
|
6
|
12
|
11
|
36-47
|
30
|
13. Крылья Советов
|
29
|
7
|
8
|
14
|
31-45
|
29
|
14. Пари НН
|
29
|
7
|
6
|
16
|
31-50
|
27
3 июня. Крылья Советов — Спартак, Зенит — Факел, Пари НН — Химки.