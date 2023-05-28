Что нужно «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН», чтобы избежать стыков: расклады перед 30-м туром РПЛ

В матче 29-го тура «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. Таким образом, в стыках сыграют две команды из трио «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Факел» не попадет в стыки, если:

— победит в гостях «Зенит»;

— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не победят «Спартак»;

— уступит «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то образуется закрутка из трех команд, в которой первым все равно будет «Факел» (семь очков).

«Крылья Советов» займут 12-е место, если победят «Спартак», а «Факел» не сможет выиграть у «Зенита».

«Пари НН» спасется от стыковых матчей, если победит «Химки», а оба конкурента потерпят поражения. При равенстве очко нижегородцы обгонят «Факел» по личным встречам (3:1, 0:1).

Команды, которые могут попасть в стыковые матчи

И В Н П М О 12. Факел 29 6 12 11 36-47 30 13. Крылья Советов 29 7 8 14 31-45 29 14. Пари НН 29 7 6 16 31-50 27

3 июня. Крылья Советов — Спартак, Зенит — Факел, Пари НН — Химки.