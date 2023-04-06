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Чугайнов о Пиняеве: «Впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается...»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

— Владимир Быстров недавно произнес: «Когда мяч доводят до Пиняева, я начинаю кайфовать от футбола». Еще в РПЛ такие игроки есть?

— На ум сразу приходят легионеры во главе с Малкомом и Промесом. Но мне хочется отметить наших ребят. Например, Ваню Сергеева, которого после травмы выпускают на замену в концовке матча с «Уралом», и он двумя изящными касаниями оформляет дубль, приносит «Зениту» важнейшую победу. Чем не повод для восхищения? Или того же Дзюбу возьмем. Гол пяткой в ворота «Нижнего» — маленький шедевр.

Что касается Пиняева, то он никого не оставляет равнодушным. Быстрый, резкий, непредсказуемый. Никогда не знаешь, что сделает в следующую секунду — то ли пас отдаст, то ли пойдет в обводку. Ножки из борьбы не убирает. Соперники с ним церемонятся, а пацан лезет и лезет. Ух, какой характер!

Но впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается. Если Сережа выдержит, не улетит в облака, не подумает, что уже все умеет, не будет искать виноватых, когда что-то на поле не получается, — станет топовым игроком.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 7 матчах за железнодорожников.

Игорь Чугайнов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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