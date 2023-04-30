КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Чугунов — о «Динамо»: «Что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал игру «Динамо».

«Динамо» сейчас – это вообще ужас, по-моему. Там такой подбор игроков, что это страх божий. Мы как-то говорили год-два назад про «Краснодар», что он играл все хуже и хуже. А с «Динамо» совсем что-то страшное и непонятное происходит. У них вроде бы есть один хороший футболист – Тюкавин. Но что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится? Это из области вообще не пойми чего. Защитники «Динамо» не соответствует никакому уровню и близко, зато получают деньги немереные. У Маховикова в свое время мяч невозможно было отобрать. Раньше московские команды имели свое лицо, а теперь что?» – цитирует Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

В 25-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Факелу» (0:2). После этого бело-голубые с 39 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106362_byivshiy_igrok_kubani_chugunov_u_dinamo_takoy_podbor_igrokov_chto_eto_strah_bojiy
Футбол
ФК Динамо (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ
CNN назвал затягивающие контрнаступление ВСУ факторы
Слуцкий заявил о готовности РФ поставлять Кубе топливо и зерно
WP назвала несогласные с позицией США по Украине страны
Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Оренбург» — «Пари НН»: гол гостей ошибочно отменен. Ассистент судьи не выполнил инструкции руководства
Веретенников — о возможном рекорде Малкома: «Думаю, что бразилец его побьет. Мне не будет обидно из-за этого»
Жуков о матче с «Ростовом»: «Удивительная игра. Не понимаю, что случилось со «Спартаком»
В матче «Оренбург» — «Пари НН» будет остановка игры, чтобы команды могли попить воды
Гаджиев: «Всегда тяжело выигрывать, играя против «Ростова»
Агент Куликова призвал не обращать внимание на новости об уходе игрока из «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что Карпина могут дисквалифицировать на несколько игр

Агент Куликова призвал не обращать внимание на новости об уходе игрока из «Локомотива»