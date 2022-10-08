ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма гол забил защитник ЦСКА Виллиан Роша, для которого этот гол стал уже вторыми в составе красно-синих.

В конце тайма счет сравнял нападающий «Динамо» Федор Смолов.

В уже добавленное у первой половине время травму получил полузащитник бело-голубых Матиас Норманн. Позже стало известно, что норвежец получил вывих левого плеча.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице, однако упустил шанс сократить отставание от «зенита», который ранее потерял очки в Воронеже в матче с «Факелом» (1:1).

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».