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Сегодня, 18:25

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

Иван Шитик
Корреспондент
8 октября. ЦСКА — «Динамо» — 1:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма гол забил защитник ЦСКА Виллиан Роша, для которого этот гол стал уже вторыми в составе красно-синих.

В конце тайма счет сравнял нападающий «Динамо» Федор Смолов.

В уже добавленное у первой половине время травму получил полузащитник бело-голубых Матиас Норманн. Позже стало известно, что норвежец получил вывих левого плеча.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице, однако упустил шанс сократить отставание от «зенита», который ранее потерял очки в Воронеже в матче с «Факелом» (1:1).

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Динамо
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
135
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