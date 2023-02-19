0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

ЦСКА и «Рубин» объявили составы команд на товарищеский матч

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

ЦСКА 19 февраля проведет товарищеский матч против «Рубина». Московский и казанский клубы объявили состав на эту встречу.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Лукин, Щенников, Носков, Кисляк, Зделар, Мухин, Ушаков, Медина, Арбузов, Ермаков, Заболотный.

«Рубин»: Беленов, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Иванов, Безруков, Ломовицкий, Уридия , Фамейе.

Запасные: Корец, Рожков, Фаттахов, Нижегородов, Ашурматов, Багаутдинов, Апшанцев, Макаров, Костюков, Митков.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент защитника ЦСКА Щенникова: «До лета Георгий точно остается в команде»
Промес обгонит Писарского, «Динамо» возьмет Кубок, «Локо» улетит в стыки. Прогнозы авторов «СЭ»
Андрей Чернышов: «В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль»
Алдонин: «Зачем Малкому и Клаудиньо нужно российское гражданство? Имеет смысл доверять своим молодым футболистам»
Агент Обухова считает, что футболист может играть ярче Сычевого в «Оренбурге»
Андрей Гордеев: «Малком и Клаудиньо 100% усилят сборную и соответствуют уровню нашей команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент защитника ЦСКА Щенникова: «До лета Георгий точно остается в команде»

Футболисты ЦСКА трогательно поприветствовали Дзагоева перед товарищеским матчем против «Рубина»