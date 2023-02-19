ЦСКА и «Рубин» объявили составы команд на товарищеский матч

ЦСКА 19 февраля проведет товарищеский матч против «Рубина». Московский и казанский клубы объявили состав на эту встречу.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Баровский, Лукин, Щенников, Носков, Кисляк, Зделар, Мухин, Ушаков, Медина, Арбузов, Ермаков, Заболотный.

«Рубин»: Беленов, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Иванов, Безруков, Ломовицкий, Уридия , Фамейе.

Запасные: Корец, Рожков, Фаттахов, Нижегородов, Ашурматов, Багаутдинов, Апшанцев, Макаров, Костюков, Митков.